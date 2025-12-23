Святошинский район Киева под ударом: четверо пострадавших, среди них подросток

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Святошинском районе Киева в результате русского пострадали четыре человека, среди них – 16-летний ребенок

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент пострадали четыре человека", – написал он.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко добавил, что одну женщину госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В Житомирской области в результате обстрела повреждены дома, гражданские частные предприятия и магазин. Известно о 6 пострадавших, из них двое детей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.