Украина экспортировала яиц более чем на 20 миллионов долларов

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

В январе текущего года Украина экспортировала 11,7 тонн яиц. Это на 10,4% больше, чем в этот же период прошлого года. При этом если говорить о доходах, экспорт в этом году вырос в 1,9 раза, как сравнить с аналогичным периодом 2025 года – до 21,7 миллиона долларов.

Главными покупателями в январе стали Испания (32,1%), Польша (13,1%) и Великобритания (10,7%).

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.