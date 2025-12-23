Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 23 декабря, в результате российских обстрелов в Хмельнитчине погиб человек, возникли перебои с электроснабжением

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"К сожалению, имеем трагическое известие. В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрелов зафиксированы перебои с электроснабжением.

Напомним, ночью 23 декабря российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.