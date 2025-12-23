На Хмельнитчине в результате вражеской атаки погиб человек
Во вторник, 23 декабря, в результате российских обстрелов в Хмельнитчине погиб человек, возникли перебои с электроснабжением
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
"К сожалению, имеем трагическое известие. В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за обстрелов зафиксированы перебои с электроснабжением.
Напомним, ночью 23 декабря российская армия совершила очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
От 10 до 15 тыс. долларов: правоохранители разоблачили 8 организаторов "схем для уклонистов"
23 декабря 2025, 11:09На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
23 декабря 2025, 10:45В Черкасской области в результате ночной атаки повреждены дома
23 декабря 2025, 10:43Фейковые покупатели: на Буковине мошенники обчистили карты людей через интернет-сервисы
23 декабря 2025, 10:30Россия запустила по Украине более 600 дронов и десятки ракет – Свириденко
23 декабря 2025, 10:27280 тысяч потребителей Тернопольщины без электроэнергии после ночной атаки РФ
23 декабря 2025, 10:17Тройное ДТП на Львовщине: один из автомобилей превратился в металлолом
23 декабря 2025, 10:13На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
23 декабря 2025, 09:57Россияне атаковали беспилотниками объект энергетики во Львовской области
23 декабря 2025, 09:48Атака россиян на Житомирщину: погиб четырехлетний ребенок
23 декабря 2025, 09:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки