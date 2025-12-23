Россияне ударили по Ровенщине: поврежден многоквартирный дом
Во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом и Ровенщина
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.
К счастью, раненых или погибших нет.
Отмечается, что местные власти пообещали в течение дня восстановить выбитые окна в домах.
Сейчас на месте работают представители Сил безопасности и обороны и экстренных служб.
Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.
В столице и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.