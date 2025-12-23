Иллюстративное фото: armyinform

Во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом и Ровенщина

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.

К счастью, раненых или погибших нет.

Отмечается, что местные власти пообещали в течение дня восстановить выбитые окна в домах.

Сейчас на месте работают представители Сил безопасности и обороны и экстренных служб.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.