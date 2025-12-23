Иллюстративное фото: pixabay

В результате вражеских ударов по территории Житомирской области погиб ребенок

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Пострадавшего из-за обстрела ребенка 2021 года рождения госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах.

По данным ОВА, всего известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за ударов по Житомирщине ночью 23 декабря.

Напомним, в Житомирской области в результате обстрелов повреждены дома, гражданские частные предприятия и магазин.