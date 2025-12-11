11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
Фото з відкритих джерел
Відомий співак Павло Зібров став жертвою аферистів. Вони використовують його обличчя та голос для обману людей

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, аферисти в соціальних мережах публікують відео, де він нібито рекламує "метод лікування від діабету". Насправді сам співак не має до цього жодного відношення. Його обличчя та голос шахраї згенерували за допомогою штучного інтелекту.

"Хочу офіційно повідомити: я не маю жодного стосунку до дописів, які зараз поширюються в Мережі. У цих відео шахраї накладають штучно згенерований голос і від мого імені рекламують нібито "метод лікування" від діабету. Це неправда! Це шахрайство", - попереджає Павло Зібров.

Він також зазначив, що намагається боротися із шахраями, але результатів немає. Коли видаляється одне відео, з'являються інші. Тому він закликає людей бути пильними.

"Будь ласка, не переходьте за посиланням, нічого не купуйте і не ведіться на подібні схеми! На жаль, скільки б скарг ми не надсилали, ці сторінки з'являються знову. Тому єдиний дієвий спосіб – ігнорувати такі відео і не вірити подібним заявам. Бережіть себе та своїх близьких", - каже артист.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк пригрозила шахраям. Виявилось, що зловмисники використовували її відео для реклами казино. Ведуча попередила, що якщо вони будуть так робити, то її юристи будуть подавати до суду.

