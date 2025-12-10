16:35  10 грудня
10 грудня 2025, 20:31

Піарниця Степана Гіги розповіла про його стан: "Важкий, але стабільний"

10 грудня 2025, 20:31
Піар-директорка українського співака Степана Гіги Ірена Зайко розповіла, що стан артиста «важкий, але стабільний». Вона також відреагувала на заяву журналіста Віталія Глаголи, який у своїй публікації стверджував, що співакові ампутували ногу після операції, і що він перебуває в комі

Про це Зайко повідомла у соцмережах, передає RegioNews.

Ірена Зайко опублікувала в Instagram листування з Глаголою, в якому вона розкритикувала журналіста за поширення непідтвердженої інформації. Вона зажадала від нього надати офіційні джерела, на які він посилається, та підкреслила, що розповсюдження "сенсаційних" чуток без перевірки шкодить довірі до журналістики.

У відповіді журналіст наголосив, що не зобов'язаний розкривати джерела своєї інформації, однак зазначив, що довіряє своїм контактам і готовий опублікувати коментар піар-директорки.

Ірена Зайко пояснила, що представники Степана Гіги вже неодноразово коментували стан співака, і ще раз підкреслила, що його стан стабільно важкий. Вона зазначила, що артист отримує всю необхідну медичну допомогу і для відновлення потрібен час.

"У разі будь-яких змін офіційну інформацію першим публікуватиме пресцентр артиста", — додала вона. "Чутки нам точно ні до чого", — підсумувала піарниця.

Нагадаємо, що 19 листопада в соцмережах було повідомлено про тяжкий стан Степана Гіги, через що він скасував заплановані концерти. Співаку провели термінову операцію, і з того часу він перебуває на лікуванні. Згідно з інформацією на офіційному сайті співака, його концерти, які мали відбутися в листопаді, були скасовані, а на грудень залишався запланований концерт у Львові.

Цього року Степан Гіга святкував свій 66-й день народження. Він є одним із найвідоміших українських естрадних співаків, кар'єра якого триває понад 30 років.

