Фото: Instagram/melovin_official

Об этом украинский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

В Киеве на Майдане Независимости произошло неожиданное романтическое событие с участием известного украинского певца Melovin. Во время публичного мероприятия военный сделал ему предложение, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

Музыкант поделился эмоциями от события:

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да"".

Его комментарий активно распространяют пользователи онлайн-платформ.

Событие произошло на Майдане Независимости

Событие произошло на фоне символического места для украинцев, что придает особое значение моменту. В то же время, оно показывает, что даже в период сложных событий в стране люди находят время для личной жизни и важных решений.

На фото Melovin делится эмоциями

Соц.сети активно обсуждают этот случай, отмечая сочетание личной радости и национального символизма. Фанаты музыканта выражают поддержку и приветствуют новую страницу его жизни.

Ранее сообщалось, актриса Ксения Мишина категорически отказалась от идеи повторного замужества, назвав это ненужными "штампами в головах" и заявив, что гордится статусом матери-одиночки.