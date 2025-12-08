Ведуча Леся Нікітюк показала, що вона отримала від коханого на Миколая

Фото з відкритих джерел

На Миколая військовий Дмитро Бабчук зробив коханій подарунок. Ведуча показала прихильникам, що було в пакунку



Як виявилось, наречені потішили один одного милими подарунками. Леся Нікітюк отримала від коханого на Миколая теплий халат. Вона одразу показала, як вона виглядає в новій речі.

Леся відправила подарунок у відповідь. Дмитро отримав від неї електробритву.

