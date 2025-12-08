Ведуча Леся Нікітюк показала, що вона отримала від коханого на Миколая
На Миколая військовий Дмитро Бабчук зробив коханій подарунок. Ведуча показала прихильникам, що було в пакунку
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Як виявилось, наречені потішили один одного милими подарунками. Леся Нікітюк отримала від коханого на Миколая теплий халат. Вона одразу показала, як вона виглядає в новій речі.
Леся відправила подарунок у відповідь. Дмитро отримав від неї електробритву.
Нагадаємо, ресторатор Євген Клопотенко теж розповідав, що він подарував своїй дівчині на Святого Миколая. Як виявилось, це була риба.
