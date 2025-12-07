Ведуча Леся Нікітюк переїхала з Києва: вона зізналась, чому ухвалила таке рішення

Фото з відкритих джерел

Ведуча Леся Нікітюк зараз знаходиться вдома, у Хмельницькому. Вона чесно розповіла, чому не вважає столицю найкращим місцем для життя з маленькою дитиною

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зараз Леся Нікітюк є молодою мамою. За її словами, Київ програм у битві "найкраще місце" для життя з дитиною. Леся переконана, що маленьке місто зручніше. Зокрема, тому що в столиці пів дня можна провести в машині.

"За пів дня і себе в порядок приведеш, і дитину кудись заведеш, і погуляти, і купу справ зробити паралельно", - каже ведуча.

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.