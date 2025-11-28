Фото из открытых источников

Певица FIINKA рассказала, как актер Юрий Вихованець 7 лет назад сделал ей предложение. Оказалось, что подошел он к этому оригинально

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это было тогда, когда Юрий и Ирина учились в театральном. Он знал, что она мечтает сыграть в кино, поэтому подговорил друзей придумать историю, что якобы их пригласили на съемки нового фильма.

"Подговорил наших друзей-операторов. Они прислали мне сценарий, потом мы придумали легенду. Сказали ей, что приехали люди из Польши, будут снимать фильм, и что нас двоих утвердили на роли. Гонорар ей назвали очень хороший, она согласилась, думала, что снимается в кино. И во время съемок я сделал ей и сделал это. мафию", - говорит FIINKA.

Справка. Ирина Вихованець(FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Вихованцем познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.