Співачка Христина Соловій розповіла, що вона змінила ставлення до того, щоб обговорювати її особисте життя на публіці. Артистка пояснила, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, колишній продюсер Святослав Вакарчук порадив їй приховувати її особисте життя. Сама співачка також не хоче, щоб її особисте життя було інфоприводом. Адже їй не подобається, що її пісні залишаються поза увагою.

"Наразі моя позиція досить стійка. Вона про те, щоб берегти те, що для мене важливе, є моїм особистим, приховувати його подалі від інших очей. Усе, що хочете знати про моє особисте життя, дізнаєтеся з моїх пісень. А на загал можу сказати, що я щаслива", - каже Христина.

Зараз вона насолоджується життям із коханим. Вона припускає, що й не вдається залишатися непоміченою, але вона впевнена в партнері.

Нагадаємо, останній "гучний" роман в артистки був із письменником Сергієм Жаданом. Зокрема, у них був дует та музичний кліп. Проте згодом вони розійшлись. В інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина говорила, що вона покохала іншого чоловіка.