Фото з відкритих джерел

Така публікація з'явилась на сторінці Тараса Тополі, передає RegioNews.

У спільній заяві артисти заявили, що це було зваженим рішенням обох. Також вони зазначили, що з відповідальністю та любов'ю до спільних дітей вони ставлять крапку в стосунках та починають окремі життя.

"Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей. Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях", - кажуть колишні закохані.

Нагадаємо, у шлюбі Олена та Тарас Тополі були з 2013 року. Разом вони виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію. Протягом останніх років у медіа часто з'являлись чутки про розлучення пари, але раніше музиканти спростовували це.