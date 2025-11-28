Фото з відкритих джерел

Українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як під час зйомок потрапила під обстріл. За її словами, це були нічні зйомки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка розповіла, що тоді тривали зйомки новорічної комедії. Під час роботи знімальної групи почався обстріл Києва. Перші вибуху вони почули, коли тривала репетиція. Антоніна Хижняк згадує, що в ситуації була своя "іронія": вони якраз знімали сцену, де всі повинні були злякатися.

"Ми ж домовлялися, що нас злякають не в цьому місці!" І лише за кілька секунд зрозуміли, що це справжні вибухи й побігли в укриття. Зйомки були у промзоні, тож "відбій" ми чекали разом із працівниками заводу понад чотири години", - каже акторка.

Артистка зазначила, що її організм на такі навантаження реагує гостро. Особливо після нічних змін. Однак любов до професії допомагає триматися.

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.