21:02  28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
20:41  28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
20:15  28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
28 листопада 2025, 22:35

Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл

28 листопада 2025, 22:35
Фото з відкритих джерел
Українська акторка Антоніна Хижняк розповіла, як під час зйомок потрапила під обстріл. За її словами, це були нічні зйомки

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка розповіла, що тоді тривали зйомки новорічної комедії. Під час роботи знімальної групи почався обстріл Києва. Перші вибуху вони почули, коли тривала репетиція. Антоніна Хижняк згадує, що в ситуації була своя "іронія": вони якраз знімали сцену, де всі повинні були злякатися.

"Ми ж домовлялися, що нас злякають не в цьому місці!" І лише за кілька секунд зрозуміли, що це справжні вибухи й побігли в укриття. Зйомки були у промзоні, тож "відбій" ми чекали разом із працівниками заводу понад чотири години", - каже акторка.

Артистка зазначила, що її організм на такі навантаження реагує гостро. Особливо після нічних змін. Однак любов до професії допомагає триматися.

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.

шоу-бизнес
"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35
Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей
27 листопада 2025, 21:30
"Це питання часу і зусиль": продюсер Олі Полякової знову розкритикував правила Нацвідбору на Євробачення
27 листопада 2025, 20:30
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
