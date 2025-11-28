Фото з відкритих джерел

Блогер та бізнесмен Гарік Когородський здивував новиною про свою доньку. Виявилось, що дівчина вирішила долучитися до війська

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Гарік Корогодський розповів, що його донька Єлизавета вирішила долучитися до війська. Вона мама трьох дітей. Вже кілька місяців дівчина служить у війську, у складі Сил територіальної оборони. Донька бізнесмена чергує у вогневій групі, яка збиває ворожі "Шахеди".

"Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває шахеди. Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішників, щоб не сидіти з дітьми. Лізаня, пишаюся тишком-нишком, лав", - каже бізнесмен.

Довідка. Гарік Корогодський (Григорій Корогодський) - український бізнесмен, блогер, меценат. Засновник благодійного фонду "Життєлюб". Співвласник фітнес-центру "Акваріум" і власник ТРЦ "Dream Town".