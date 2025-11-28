Фото з відкритих джерел

Співачка FIЇNKA розповіла, як актор Юрій Вихованець 7 років тому зробив їй пропозицію. Виявилось, що підійшов він до цього оригінально

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це було тоді, коли Юрій та Ірина навчались в театральному. Він знав, що вона мріє зіграти в кіно, тому підмовив друзів вигадати історію нібито їх запросили на зйомки нового фільму.

"Підговорив наших друзів-операторів. Вони прислали мені сценарій, потім ми придумали легенду. Сказали їй, що приїхали люди з Польщі, зніматимуть фільм, і що нас двох затвердили на ролі. Гонорар їй назвали дуже хороший, вона погодилася, думала, що знімається у кіно. І під час зйомок я зробив їй пропозицію. Це була сцена про бандитів та американську мафію", - каже FIЇNKA.

Довідка. Ірина Вихованець (FIЇNKA) - українська співачка, авторка, блогерка. Учасниця національного відбору на Євробачення. З чоловіком Юрієм Вихованцем познайомилась під час навчання в театральному. У 2018 році вони одружились. Пара виховує сина Владислава.