Ілюстративне фото

Jerry Heil зізналась, що їй завжди доводилось завойовувати схвалення батька. Вона навіть зазначила, що це як окрема музична премія

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соціальній мережі мама артистки написала в коментарі під новою піснею, що тато в захваті. Співачка ж розповіла, що це "премія, яку вона виборює все життя".

"Часто буває, я публікую нову пісню, а тато каже: "Ну клас, це ти для себе написала. А для людей коли?" - каже співачка.

За її словами, коли вона брала участь в музичних конкурсах і був присутній тато, це було більш відповідально. Jerry Heil зазначила, що тато її ніколи не сварив, проте на похвалу дійсно потрібно було заслужити.

Довідка. Jerry Heil - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як кавер-виконавиця. Згодом її популярність зросла після дебютного альбому "Я — Яна". У 2024 році в дуеті з alyona alyona представила Україну на Євробаченні, де посіла третє місце.