Співачка Jerry Heil зізналась, як завжди завойовувала схвалення батька
Jerry Heil зізналась, що їй завжди доводилось завойовувати схвалення батька. Вона навіть зазначила, що це як окрема музична премія
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
У соціальній мережі мама артистки написала в коментарі під новою піснею, що тато в захваті. Співачка ж розповіла, що це "премія, яку вона виборює все життя".
"Часто буває, я публікую нову пісню, а тато каже: "Ну клас, це ти для себе написала. А для людей коли?" - каже співачка.
За її словами, коли вона брала участь в музичних конкурсах і був присутній тато, це було більш відповідально. Jerry Heil зазначила, що тато її ніколи не сварив, проте на похвалу дійсно потрібно було заслужити.
Довідка. Jerry Heil - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як кавер-виконавиця. Згодом її популярність зросла після дебютного альбому "Я — Яна". У 2024 році в дуеті з alyona alyona представила Україну на Євробаченні, де посіла третє місце.