Ілюстративне фото

Український артист Melovin нещодавно вразив новиною про те, що сказав "так". Пропозицію йому зробив військовий. Тепер співак розповів детальніше

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Співак зазначив, що стосунки з Петром — це кохання з першого погляду. Вони тривалий час у стосунках, проте не хотіли говорити про це публічно. Тепер стались заручини, і прихильники дізнались про це.

Melovin також розповів, що пропозицію йому Петро зробив із букетом зі 501 трояндою. Що стосується обранця співака, то з початку повномасштабної війни Петро пішов добровольцем на службу. Він, зокрема, вивозив військових, цивільних і навіть тварин із найгарячіших точок. Парамедик врятував багатьох людей.

Співак зазначив, що пишається мужністю свого нареченого.

Довідка: Melovin — український співак, переможець шостого сезону "X-Фактор". У 2017 році він представляв Україну на Євробаченні з піснею Under The Ladder. Сьогодні активно займається творчістю.