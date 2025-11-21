Фото з відкритих джерел

Ведуча зізналась, що прибутку з одного YouTube-контенту їй не вистачає. Тому живе вона також на додаткові джерела доходу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Маша Єфросиніна розповіла, що основний її прибуток — це рекламні інтеграції та публічні виступи. Зокрема, прихильники купують квитки на її форуми та конгреси, а за кордоном її також запрошують виступати перед аудиторією українських жінок.

Також у неї є пасивний дохід. Ведуча розповіла, що ще задовго до війни її чоловік порадив їй вкластися в цінні папери. Вона зробила великі внески, має багато збережень.

При цьому чоловік продовжує підтримувати родину. Він оплачує навчання старшої доньки Нанни за кордоном. Однак зараз, каже ведуча, більшість витрат покриває вона.

Довідка. Маша Єфросиніна — відома українська телеведуча. Зараз разом зі співачкою Олею Поляковою має проєкт "Дорослі дівчата". Зокрема, Єфросиніна має власний проєкт "Екзамен" на YouTube. Понад 20 років у шлюбі з бізнесменом та військовим Тимуром Хромаєвим. Вони мають двох дітей: дочку Нанну (2004) та сина Олександра (2014).