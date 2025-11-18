Співак Артем Пивоваров довів усіх прихильників до сліз на концерті несподіваним подарунком дитині

Фото з відкритих джерел

На концерті артист розповів емоційну історію з дитинства, а потім зробив несподіваний подарунок. Хлопчик, син військового, який був на шоу отримав від співака дещо цінне

Таке відео публікували прихильники з концерту артиста, передає RegioNews.

На відео можна побачити, як Артем Пивоваров вивів на сцену маленького хлопчика. Він розповів дитині історію свого дитинства: про першу гітару. За словами Пивоварова, це була гітара, яку він знайшов на смітнику, — побита, без струн, але вона стала для нього скарбом.

"Я жив на той час у бабусі та дідуся. Ходив із цією гітарою пів року, наспівував пісні, без струн. Сусіди були незадоволені цим. Через деякий час ми спробували з моїм дідусем поставити струни. Я почав придумувати свої перші мелодії", - згадує артист.

Через 13 років дідусь пішов з життя, а потім співак втратив місто (Пивоваров родом із Вовчанська). На цьому моменті артист і сам не стримав сльози, і маленький прихильник його втішав.

Проте виявилось, що цю історію Пивоваров розповідав не просто так. Він зняв зі свого плеча гітару та подарував хлопчику. Артист взяв з дитини обіцянку: "через 13 років запроси мене на свій концерт".

Довідка. Артем Пивоваров — український співак, автор пісень. Заслужений артист України. Під час повномасштабної війни активно виступає в Україні та за кордоном, де збирає гроші на допомогу ЗСУ.