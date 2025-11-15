17:12  14 листопада
15 листопада 2025, 01:30

"Просто на межі виживання": зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк зізналась, які гонорари в акторів

15 листопада 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
У акторки Антоніни Хижняк прихильники поцікавились, чому в неї досі немає квартири. Артистка вирішила пояснити, як насправді живуть актори в Україні

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Антоніни Хижняк, вона мріє про свою квартиру. Проте вона не знає інших способів досягти цього, окрім як "просто працювати, відкладати, інколи навіть позичати" кошти для оформлення таких великих покупок.

Акторка припустила, що можливо вона могла досягти цього швидше, якби вона розуміла б більше про криптовалюту або інвестиції.

"Я просто бачу, що в багатьох людей досить викривлене розуміння про життя акторів. Поцікавтеся в ваших містах, скільки зарплата в театральних акторів. Більшість з них живе просто на межі виживання", - каже Хижняк.

Вона також додала, що акторська професія, якщо в людини немає додаткового бізнесу, чоловіка, покровителів чи спонсорів, - "це майже ніколи про стабільність".

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.

