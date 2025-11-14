Фото з відкритих джерел

Акторка Ксенія Мішина була один раз заміжня, тоді це був батько її сина Платона. Зараз прихильники поцікавились у неї, чи збирається вона заміж знову

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

Артистка зазначила, що одруження — це дуже серйозний крок у стосунках. На її думку, до цього потрібно підходити виважено. Ксенія Мішина зазначила, що знає про ситуації, коли жінкам після розлучення доводилось витрачати багато часу на те, щоб ділити майно або навіть опіку над дітьми.

"Навіщо мені це треба? Це штампи в головах людей, які кажуть, що треба штамп у паспорті. А потім що? Витратити час, щоб змінити документи, а потім, не дай боже, розлучитися? А якщо ще й спільна дитина? Я так пишаюся статусом матері-одиначки. Уявляю, скільки б лайна було в моєму житті, якби не цей статус. Дівчат, 300 разів подумайте", - каже Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що у 2020 році акторка стала героїнею шоу "Холостяк". У фіналі вона обрала коміка Олександра Еллерта. Проте у 2021 році вона заявила, що їхні стосунки непрості. Згодом пара розійшлась.