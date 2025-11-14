Продюсер "Голосу Країни" Володимир Завадюк пояснив, чому не має власної квартири в Києві

Фото з відкритих джерел

38-річний продюсер зізнався, що він не має власної квартири. Володимир Завадюк досі орендує житло в столиці

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.

Володимир Завадюк живе у квартирі, яка, за його словами, більше нагадує артпростір. Туди він переїхав з початку повномасштабної війни. При цьому попри успішну кар'єру він не хоче купувати власне житло.

"Одразу, коли мене запитують, чому я знімаю квартиру, - ніби то я продюсер, керую великим продакшеном і мені 38 років, але це все упередження. Я просто вважаю, що класно вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток - але точно не в житло", - каже Володимир Завадюк.

Водночас він зазначив, що є ймовірність, що в майбутньому він все ж придбає власне житло. Проте поки що не хоче з цим поспішати.

Довідка. Володимир Завадюк - український продюсер, креатор, керівник департаменту Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media. Українцям відомий як креативний продюсер проєктів "Голос", "Танці з зірками", Маскарад", "Національний відбір на Євробачення".