Продюсер "Голосу Країни" Володимир Завадюк пояснив, чому не має власної квартири в Києві
38-річний продюсер зізнався, що він не має власної квартири. Володимир Завадюк досі орендує житло в столиці
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoNews.
Володимир Завадюк живе у квартирі, яка, за його словами, більше нагадує артпростір. Туди він переїхав з початку повномасштабної війни. При цьому попри успішну кар'єру він не хоче купувати власне житло.
"Одразу, коли мене запитують, чому я знімаю квартиру, - ніби то я продюсер, керую великим продакшеном і мені 38 років, але це все упередження. Я просто вважаю, що класно вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток - але точно не в житло", - каже Володимир Завадюк.
Водночас він зазначив, що є ймовірність, що в майбутньому він все ж придбає власне житло. Проте поки що не хоче з цим поспішати.
Довідка. Володимир Завадюк - український продюсер, креатор, керівник департаменту Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media. Українцям відомий як креативний продюсер проєктів "Голос", "Танці з зірками", Маскарад", "Національний відбір на Євробачення".