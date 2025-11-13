14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 00:30

Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового

13 листопада 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Олександра Заріцька з гурту KAZKA розповіла про свого батька. За її словами, вже кілька місяців вона не може з ним зустрітися

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка розповіла, що вже три місяці не може організувати зустріч із батьком через її активний графік. Крім того, її батько зараз служить у Збройних Силах України. Олександра Заріцька додала, що її тато служить у Київській області, але не уточнювала, що саме він робить.

Артистка зізналась, що старається бачитися з ним хоча б один раз на місяць, хоч далеко не завжди це вдається. Вона також показала фото: на одному вона ще маленька, а на другому — вже доросла із татом на рибалці.

Нагадаємо, Олександра Заріцька зараз заручена. Вона та Павло Тараненко вперше підтвердили свої стосунки ще у 2022 році. Навесні 2023 року він зробив співачці пропозицію руки та серця, але з весіллям пара не поспішає. Це пов'язано з тим, що пара не хоче влаштовувати масштабні святкування під час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Міг душити. Був дуже агресивним": співачка Lama розповіла про свої токсичні стосунки з аб'юзером
12 листопада 2025, 01:30
"Були дуже сильні ревнощі": співачка Злата Огнєвіч розповіла, як коханий кинув її телефоном
12 листопада 2025, 00:30
"Я дізналася, що таке магія тіктоку": ведуча Маша Єфросиніна розповіла про скандал з Волошиним через Анну Трінчер
11 листопада 2025, 23:30
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Актор-військовий Андрій Федінчик показав, як проходить реабілітацію - його навідала й колишня дружина з сином
12 листопада 2025, 23:30
Фігуранта плівок НАБУ Пушкаря вилучили з переліку учасників конференції у Варшаві
12 листопада 2025, 22:45
На Волині розслідують розкрадання коштів на піску, вкрадених в Укрзалізниці: "заробили" мільйони гривень
12 листопада 2025, 22:45
Перейменування Міноборони США на Міністерство війни може обійтися в $2 млрд — NBC News
12 листопада 2025, 22:26
У Полтаві жінку збила на смерть вантажівка: поліція розслідує ДТП
12 листопада 2025, 22:15
Скандал у школі Дніпра: вчителька заявила, що "війна почалася, бо українці бомбили росіян на Донбасі"
12 листопада 2025, 21:58
Уряд відсторонив віце-президента "Енергоатома" та вимагає кадрових рішень, – Свириденко
12 листопада 2025, 21:50
У передмісті Києва пожежа у багатоповерхівці: в квартирі стався вибух
12 листопада 2025, 21:48
У Львові 5 підлітків побили пасажирку трамвая: поліція відкрила справу
12 листопада 2025, 21:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »