Олександра Заріцька з гурту KAZKA розповіла про свого батька. За її словами, вже кілька місяців вона не може з ним зустрітися

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка розповіла, що вже три місяці не може організувати зустріч із батьком через її активний графік. Крім того, її батько зараз служить у Збройних Силах України. Олександра Заріцька додала, що її тато служить у Київській області, але не уточнювала, що саме він робить.

Артистка зізналась, що старається бачитися з ним хоча б один раз на місяць, хоч далеко не завжди це вдається. Вона також показала фото: на одному вона ще маленька, а на другому — вже доросла із татом на рибалці.

Нагадаємо, Олександра Заріцька зараз заручена. Вона та Павло Тараненко вперше підтвердили свої стосунки ще у 2022 році. Навесні 2023 року він зробив співачці пропозицію руки та серця, але з весіллям пара не поспішає. Це пов'язано з тим, що пара не хоче влаштовувати масштабні святкування під час війни.