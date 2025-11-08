17:51  07 ноября
08 ноября 2025, 21:40

Победительница Холостяка рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы она с ним встречалась

08 ноября 2025, 21:40
Фото из открытых источников
Известная модель и блоггер Катя Лозовицкая рассказала, сколько денег она тратит ежемесячно. Она также объяснила, есть ли у нее ожидания финансовых успехов мужчин

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Лозовицкой, ей не важно, сколько зарабатывает мужчина. Однако она хотела бы, чтобы это был успешный человек. По ее словам, сама она тратит в месяц примерно 6-7 тысяч долларов. Однако, это не только личные расходы, но и зарплата членам команды.

"Он – успешный, я – успешная. Кто там сколько зарабатывает – не важно. Главное, что он сформирован, амбициозен, чтобы мы хотели одинаковую жизнь и чтобы жили на одном уровне. Этого достаточно. Никто с калькулятором не будет сидеть и не рассчитывать", - говорит она о своей логике при выборе партнера.

Справка. Катя Лозовицкая стала популярна после участия в 12-м сезоне шоу "Холостяк". С подросткового возраста она начала развиваться в моделинге и добилась успеха в этой сфере. Также сегодня у Лозовицкой есть успешный блог.

