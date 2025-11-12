"Були дуже сильні ревнощі": співачка Злата Огнєвіч розповіла, як коханий кинув її телефоном

Фото з відкритих джерел

Співачка Злата Огнєвіч зізнається, що мала декілька романів, де були сильні ревнощі з боку її партнерів. Один чоловік навіть кинув її телефоном

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, її колишній хлопець дуже сильно її ревнував. Зокрема, йому не подобались пізні повернення додому, квіти та увага чоловіків у її бік. Згодом він кинув її телефоном, і просто зник. Тоді артистка сама писала йому і дзвонила, щоб нарешті переконатись у причинах розриву. На думку співачки, це дуже незріла поведінка.

Проте згодом історія повторилась уже з іншим чоловіком. Він не витримував графіка Огнєвіч. Навіть доходило до сварок із побиттям посуду. За словами артистки, це була "італійська сім'я".

"Після цього зрозуміла, що, пристрасть – це, звісно, класно, але коли вона відбувається ось таким токсичним чином, то це точно не про стосунки, які хочу. Я розірвала ці стосунки зі своєї ініціативи", - каже артистка.

Тепер Злата Огнєвіч сподівається зустріти чоловіка, який розумів би її професію та приймав би її графік.

Довідка. У 2021 році Злата Огнєвіч стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.