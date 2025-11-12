18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 00:30

"Були дуже сильні ревнощі": співачка Злата Огнєвіч розповіла, як коханий кинув її телефоном

12 листопада 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Злата Огнєвіч зізнається, що мала декілька романів, де були сильні ревнощі з боку її партнерів. Один чоловік навіть кинув її телефоном

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, її колишній хлопець дуже сильно її ревнував. Зокрема, йому не подобались пізні повернення додому, квіти та увага чоловіків у її бік. Згодом він кинув її телефоном, і просто зник. Тоді артистка сама писала йому і дзвонила, щоб нарешті переконатись у причинах розриву. На думку співачки, це дуже незріла поведінка.

Проте згодом історія повторилась уже з іншим чоловіком. Він не витримував графіка Огнєвіч. Навіть доходило до сварок із побиттям посуду. За словами артистки, це була "італійська сім'я".

"Після цього зрозуміла, що, пристрасть – це, звісно, класно, але коли вона відбувається ось таким токсичним чином, то це точно не про стосунки, які хочу. Я розірвала ці стосунки зі своєї ініціативи", - каже артистка.

Тепер Злата Огнєвіч сподівається зустріти чоловіка, який розумів би її професію та приймав би її графік.

Довідка. У 2021 році Злата Огнєвіч стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
"Мама влаштовує мені істерики": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яким подарунком порадував найріднішу людину
08 листопада 2025, 01:50
Акторка Анна Саліванчук зізналась, за які гроші купила квартиру в столиці в 23 роки
08 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
"Міг душити. Був дуже агресивним": співачка Lama розповіла про свої токсичні стосунки з аб'юзером
12 листопада 2025, 01:30
"Я дізналася, що таке магія тіктоку": ведуча Маша Єфросиніна розповіла про скандал з Волошиним через Анну Трінчер
11 листопада 2025, 23:30
Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям: що відомо
11 листопада 2025, 22:59
Венесуела готується до партизанської війни у разі атаки США — Reuters
11 листопада 2025, 22:39
Хотіли фото з патрульним авто: на Рівненщині судили двох чоловіків за п'яну фотосесію
11 листопада 2025, 22:35
Журналісти "Схем" розкрили особи фігурантів гучної справи "Мідас" - фото
11 листопада 2025, 22:26
На окупованому Запоріжжі окупанти змінюють назви магазинів: українська під забороною
11 листопада 2025, 22:15
САП заявила про нібито вплив Міндіча на Умєрова: секретар РНБО дав пояснення
11 листопада 2025, 21:54
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »