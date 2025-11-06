19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 19:50

"Я не из тех, кто будет молчать": Оля Полякова не планирует сдаваться с вопросом Евровидения

06 ноября 2025, 19:50
Иллюстративное фото
Певица Оля Полякова объяснила, что она не собирается молчать и будет говорить о несправедливости. Артистка убеждена, что на Национальном отборе на Евровидение

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Оли Поляковой, она не будет молчать. Она отметила, что вопрос не в нем, а в том, каким будет будущее. По ее мнению, необходимо изменить систему, чтобы поддерживать развитие культуры. Ведь многие артисты до 2022 г. отказывались от контрактов на территории РФ.

Она отметила, что готова и дальше бороться за равные условия.

"Моя цель – не конфликт, а диалог. Я хочу, чтобы наша система была ориентирована на поддержку, а не на то, чтобы кого отсеять, – отметила певица.

Напомним, что недавно Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы отменили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Общественное" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит изменять условия уже невозможно.

