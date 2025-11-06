Фото из открытых источников

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая более пяти лет в отношениях с motion-дизайнером Павлом Тараненко. Несколько лет назад, как оказалось, он уже сделал ей предложение и получил заветное "да"

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В проекте "Что в сумке" артистка показала, что носит с собой. Среди привычных вещей у певицы оказался чек из магазина. На этих чеках обычно пишут "пророчества". У Зарицкой было об изменениях в жизни. И она сразу сказала о возможной беременности.

"Вам стоит немного подождать – и будущее принесет большую радость". Я знаю! Это, возможно, о том, что я скоро забеременею. Ждем и получаем. А может, я уже беременна?" — с улыбкой сказала артистка.

Напомним, Александр Зарицкий и Павел Тараненко впервые подтвердили свои отношения еще в 2022 году. Весной 2023 года он сделал певице предложение руки и сердца, но со свадьбой пара не торопится. Это связано с тем, что пара не желает устраивать масштабные празднования во время войны.