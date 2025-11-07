Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"

Фото з відкритих джерел

Зараз українці стежать за новим сезоном шоу Холостяк із Тарасом Цимбалюком. При цьому глядачі також пам'ятають версію, де головна героїня жінка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Українці вже бачили шоу, де за серце жінки борються чоловіки. У першому сезоні Холостячкою була акторка Ксенія Мішина, а в другому — співачка Злата Огнєвіч. Тепер прихильники Катерина Кузнєцової спитали, чи хотіла б вона взяти участь в такому шоу. Однак акторка відповіла відмовою, і пояснила це бунтарським характером.

"Ні! Це не моя історія. Мене б вигнали на 2 день, бо я б там хуліганила і порушувала умови сценарію", - каже Кузнєцова.

Нагадаємо, у 2014 році вона вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.