19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
07 листопада 2025, 02:50

Акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи стане новою "Холостячкою"

07 листопада 2025, 02:50
Фото з відкритих джерел
Зараз українці стежать за новим сезоном шоу Холостяк із Тарасом Цимбалюком. При цьому глядачі також пам'ятають версію, де головна героїня жінка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Українці вже бачили шоу, де за серце жінки борються чоловіки. У першому сезоні Холостячкою була акторка Ксенія Мішина, а в другому — співачка Злата Огнєвіч. Тепер прихильники Катерина Кузнєцової спитали, чи хотіла б вона взяти участь в такому шоу. Однак акторка відповіла відмовою, і пояснила це бунтарським характером.

"Ні! Це не моя історія. Мене б вигнали на 2 день, бо я б там хуліганила і порушувала умови сценарію", - каже Кузнєцова.

Нагадаємо, у 2014 році вона вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
