Фото из открытых источников

Павел Зибров в браке с супругой Мариной 31 год. Он рассказал, каковы их отношения на протяжении стольких лет

Об этом артист рассказал в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

По словам певца, когда они встретились, сразу поняли, что им нужно быть вместе. Артист заметил, что у них наверняка совсем не было кризисов.

"Даже стыдно сказать. Она более импульсивна, а я более спокоен. Ну, ей нужно сейчас все сказать. Я просто ее знаю. Она выговорится, а я лучше промолчу. Она все высказала, я все понял, потом нашел лазейки", - говорит Павел Зибров.

Что касается ревности, то такие ситуации могли быть разве что в начале отношений (и к тому же без скандалов). Это было потому, что Марина тогда скептически относилась к тому, как артист обращается с коллегами и поклонницами. Однако впоследствии она привыкла к его характеру артисту.

"Честно говоря, я не испытывал ревности. Возможно, в начале, потому что она к этому была не привыкла. Она сначала смотрела, как я прихожу на работу и со своими балеринами целуюсь. Пришли, обнялись, этим в щечку с бэквокалистками. Уже она привыкла. Сначала где-то первый год, может быть, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов", - говорит Павел Зибров.

Справка. Павел Зибров – украинский эстрадный певец, композитор. Народный артист Украины. Его жена Марина Зиброва работает директором, режиссером и художником костюмов в его театре. И у Марины, и у Павла есть сыновья от первых браков. Также у пары дочь Диана: сегодня девушка работает SMM и PR менеджером у отца.