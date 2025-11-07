Фото з відкритих джерел

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зараз проживає у квартирі в столиці разом із коханою Світланою Павелецькою. Він розповів, які в нього щомісячні витрати

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Дмитра Кулеби, в родині двоє дорослих, двоє дітей та двоє собак Тому сума на місяць потрібна чимала. Також колишній міністр допомагає рідним. Ексміністр зазначив, що на місяць йому потрібно близько 5 тисяч доларів (це приблизно 200 тисяч гривень).

Нагадаємо, зараз Дмитро Кулеба веде лекції в Інституті політичних досліджень (Sciences Po) у Парижі та в Гарвардському університеті. Він говорив, що заробляє більше, аніж в часи, коли працював у Міністерстві закордонних справ.

Крім того, він надає консалтингові послуги зарубіжним компаніям, а нещодавно запустив власний ютуб-канал, який у майбутньому може приносити йому прибуток. Паралельно з тим його обраниця є співзасновницею видавництва, PR-агенції та магазину інтимних товарів.