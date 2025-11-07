Пішов у морг заради дівчини: співак Артем Пивоваров розповів, що зробив заради кохання

Фото з відкритих джерел

Український співак Артем Пивоваров колись побував у моргу заради дівчини. За його словами, він хотів добитися її уваги

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це сталось, коли співак навчався в медичному коледжі в Харківській області. Тоді йому дуже сподобалась дівчина. Артист вчився на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі. І одного разу така спроба сподобатися дівчині привела його до несподіваної ситуації.

"Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було — інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: "Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй". І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти", - каже Артем Пивоваров.

За його словами, Катерина (так звали його одногрупницю) оцінила цей вчинок, і вони дійсно почали спілкуватися.

Довідка. Артем Пивоваров — український співак, автор пісень. Заслужений артист України. Під час повномасштабної війни активно виступає в Україні та за кордоном, де збирає гроші на допомогу ЗСУ.