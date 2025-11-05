Фото из открытых источников

Старшей дочери Ирины Горовой уже 28 лет. У девушки мужчина и живет отдельно. Продюсер показала, как они сейчас поддерживают связь

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Ирины Горовой, она очень скучает по старшей дочери. Поэтому они придумали челлендж, чтобы постоянно чувствовать, что они рядом: каждый час они делают фото и добавляют его в визуальный "дневник дня". Иногда к традиции присоединяется и младший, 17-летний сын Горовой и Андрей Потапа.

"Жду, когда мы встретимся вместе втроем", - написала продюсер в социальной сети.

Справка. В 1994 году Ирина Горова вышла замуж за Юрия Горового. В браке родилась дочь Наталья. Впоследствии отношения распались, а Ирина вышла замуж за Алексея Потапенко (Потап), с которым у продюсера есть совместный сын. В 2014 году они подали на развод.