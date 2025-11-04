Фото: YouTube, скрин

В этом году актриса Екатерина Кузнецова разорвала отношения с бизнесменом Максимом Аплиным. Теперь она рассказала, имеет ли уже новую любовь

Об этом артистка рассказала в проекте "Ближе к звездам", передает RegioNews.

Екатерина Кузнецова призналась, что сейчас она ни с кем не встречается. При этом она убеждена, что встретит "своего человека" тогда, когда вообще не будет этого ждать.

"Мама говорит: "Зачем тебе мужчина, ты посмотри на себя. Ты - женщина-киборг". Это она шутит, конечно. Но быть с такой женщиной, как я, сложно. Я уверена, что в моей жизни так же произойдет то же знакомство, но просто тогда, когда ты этого не ожидаешь", - говорит актриса.

Она заметила, что на первом месте у нее всегда была самореализация, а не замужество. В то же время Кузнецова признается, что она была бы не прочь уйти из профессии ненадолго ради материнства.

""Я понимаю, что для любой актрисы уйти на время из профессии – это немного больно, но я не знаю, что может быть по сравнению с маленьким чудом, как это вообще может граничать с какими-то холодными съемками или переработками", - считает артистка.

Напомним, в 2014 году Екатерина Кузнецова вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.