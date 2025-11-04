16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 00:50

"Мама говорит "Зачем тебе муж": актриса Екатерина Кузнецова призналась, готова ли она после развода к новому браку и детям

04 ноября 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube, скрин
Читайте також
українською мовою

В этом году актриса Екатерина Кузнецова разорвала отношения с бизнесменом Максимом Аплиным. Теперь она рассказала, имеет ли уже новую любовь

Об этом артистка рассказала в проекте "Ближе к звездам", передает RegioNews.

Екатерина Кузнецова призналась, что сейчас она ни с кем не встречается. При этом она убеждена, что встретит "своего человека" тогда, когда вообще не будет этого ждать.

"Мама говорит: "Зачем тебе мужчина, ты посмотри на себя. Ты - женщина-киборг". Это она шутит, конечно. Но быть с такой женщиной, как я, сложно. Я уверена, что в моей жизни так же произойдет то же знакомство, но просто тогда, когда ты этого не ожидаешь", - говорит актриса.

Она заметила, что на первом месте у нее всегда была самореализация, а не замужество. В то же время Кузнецова признается, что она была бы не прочь уйти из профессии ненадолго ради материнства.

""Я понимаю, что для любой актрисы уйти на время из профессии – это немного больно, но я не знаю, что может быть по сравнению с маленьким чудом, как это вообще может граничать с какими-то холодными съемками или переработками", - считает артистка.

Напомним, в 2014 году Екатерина Кузнецова вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Мне не до праздников": певица Даша Астафьева призналась, почему она до сих пор не замужем
01 ноября 2025, 01:50
"Целовал, целую и буду целовать тех, кого я люблю": ведущий Алексей Суханов расставил точки над "i" после фото, где он целует товарища
01 ноября 2025, 01:30
Солистка Go_A Екатерина Павленко после поцелуя с девушкой на сцене рассказала, имела ли отношения с женщинами
01 ноября 2025, 00:50
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Как изменились цены на овощи в Украине за последнюю неделю: что стало дороже
03 ноября 2025, 23:50
В Покровске продолжается совместная операция ГУР и ВСУ: локальное контрнаступление дает результаты
03 ноября 2025, 22:59
Яблоки в Украине будут еще дороже: сколько будет стоить популярный фрукт
03 ноября 2025, 22:50
На Черниговщине два фермера погибли из-за детонации российского БПЛА
03 ноября 2025, 22:39
В США из-за бюджетного кризиса могут закрыть авиасообщение, — Bloomberg
03 ноября 2025, 22:24
Зеленский анонсировал новые контракты для военных
03 ноября 2025, 22:12
В Киеве ходят слухи о маньяке на Оболони: что говорят в полиции
03 ноября 2025, 21:56
Хотел проверить службы: в Ровно мужчина "заминировал" кинодворец: что известно
03 ноября 2025, 21:50
Совершал теракт по заказу РФ и пострадал сам: на Днепропетровщине судили агента РФ
03 ноября 2025, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »