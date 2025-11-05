Фото з відкритих джерел

Старшій доньці Ірини Горової вже 28 років. Дівчина має чоловіка та живе окремо. Продюсерка показала, як вони зараз підтримують зв'язок

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Ірини Горової, вона дуже сумує за старшою донькою. Тому вони вигадали челендж, щоб постійно відчувати, що вони поруч: щогодини вони роблять фото та додають його у візуальний "щоденник дня". Інколи до традиції приєднується й молодший, 17-річний син Горової та Потапа Андрій.

"Чекаю, коли ми зустрінемось разом втрьох", - написала продюсерка в соціальній мережі.

Довідка. У 1994 році Ірина Горова вийшла заміж за Юрія Горового. У шлюбі народилась донька Наталя. Згодом стосунки розпались, а Ірина вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потап), з яким продюсерка має спільного сину. У 2014 році вони подали на розлучення.