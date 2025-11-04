Фото из открытых источников

Вдова основателя группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко призналась, что до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. По ее словам, эта потеря стала для нее настоящим шоком

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

30 октября в столице прошел концерт памяти Андрея Яценко. Реперка Евгения поблагодарила всех, кто пришел и поддержал ее в столь тяжелое время. По ее словам, ее муж 30 лет горел музыкой и своей группой.

"Пока не могу понять и принять то, что его нет с нам. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов", - говорит Евгения.

Напомним, артист скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Об этом стало известно из записи на его странице в соцсети. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.