05 ноября 2025, 00:50

"Постоянно дает советы": певица Светлана Тарабарова призналась, из-за чего у нее постоянные конфликты с мамой

05 ноября 2025, 00:50
Светлана Тарабарова воспитывает троих детей и имеет успешную карьеру. Однако ее маленькая, говорит артистка, всегда дает советы

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Светланы Тарабаровой, ее мама для нее лучшая подруга. Однако все же ее маму "выдержать могут не все". Как оказалось, одна из причин состоит в незваных советах.

"Мама – это моя лучшая подруга, но мою маму выдержать могут не все. Мама постоянно дает советы. Мне 35 лет, она до сих пор мне говорит: "Ты не могла нормальное что-то надеть?". У нее все из-за этого гейта", - говорит артистка.

К примеру, недавно певица со слезами вспомнила все обидные слова, которые она слышала в детстве. Однако и ее мамы не возражала, признала свою ошибку и призналась, что не хотела оскорблять дочь.

"Недавно мы с ней немножко поругались, я просто расплакалась. Я вспомнила все, что я слышала в детстве: "На кого ты похожа, работай сейчас, потому что таланта у тебя немного, можешь только трудом взять". Когда я ей начала говорить, что ты перегнула немножко, так воспитывали", - говорит певица.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.

