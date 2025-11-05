"Постійно дає поради": співачка Світлана Тарабарова зізналась, через що у неї постійні конфлікти з мамою
Світлана Тарабарова виховує трьох дітей та має успішну кар'єру. Проте її мала, каже артистка, завжди дає поради
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами Світлани Тарабарової, її мама для неї найкраща подруга. Проте все ж, її маму "витримати можуть не всі". Як виявилось, одна з причин полягає у непроханих порадах.
"Мама – це моя найкраща подруга, але мою маму витримати можуть не всі. Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже: "Ти не могла нормальне щось вдягнути?". У неї все через ось цей гейт", - каже артистка.
Наприклад, нещодавно співачка зі сльозами пригадала всі образливі слова, які вона чула в дитинстві. Однак і її мами не заперечувала, в визнала свою помилку і зізналась, що не хотіла ображати доньку.
"Нещодавно ми з нею трішки посварилися, я просто розплакалась. Я згадала все, що я чула в дитинстві: "На кого ти схожа, працюй зараз, бо таланту в тебе небагато, можеш лише працею взяти". Коли я їй почала казати, що ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась і сказала, що не спеціально, адже їх так виховували", - каже співачка.
Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.