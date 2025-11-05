"Постійно дає поради": співачка Світлана Тарабарова зізналась, через що у неї постійні конфлікти з мамою

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Світлани Тарабарової, її мама для неї найкраща подруга. Проте все ж, її маму "витримати можуть не всі". Як виявилось, одна з причин полягає у непроханих порадах.

"Мама – це моя найкраща подруга, але мою маму витримати можуть не всі. Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже: "Ти не могла нормальне щось вдягнути?". У неї все через ось цей гейт", - каже артистка.

Наприклад, нещодавно співачка зі сльозами пригадала всі образливі слова, які вона чула в дитинстві. Однак і її мами не заперечувала, в визнала свою помилку і зізналась, що не хотіла ображати доньку.

"Нещодавно ми з нею трішки посварилися, я просто розплакалась. Я згадала все, що я чула в дитинстві: "На кого ти схожа, працюй зараз, бо таланту в тебе небагато, можеш лише працею взяти". Коли я їй почала казати, що ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась і сказала, що не спеціально, адже їх так виховували", - каже співачка.

Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.