08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 00:50

"Постійно дає поради": співачка Світлана Тарабарова зізналась, через що у неї постійні конфлікти з мамою

05 листопада 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Світлана Тарабарова виховує трьох дітей та має успішну кар'єру. Проте її мала, каже артистка, завжди дає поради

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Світлани Тарабарової, її мама для неї найкраща подруга. Проте все ж, її маму "витримати можуть не всі". Як виявилось, одна з причин полягає у непроханих порадах.

"Мама – це моя найкраща подруга, але мою маму витримати можуть не всі. Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже: "Ти не могла нормальне щось вдягнути?". У неї все через ось цей гейт", - каже артистка.

Наприклад, нещодавно співачка зі сльозами пригадала всі образливі слова, які вона чула в дитинстві. Однак і її мами не заперечувала, в визнала свою помилку і зізналась, що не хотіла ображати доньку.

"Нещодавно ми з нею трішки посварилися, я просто розплакалась. Я згадала все, що я чула в дитинстві: "На кого ти схожа, працюй зараз, бо таланту в тебе небагато, можеш лише працею взяти". Коли я їй почала казати, що ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась і сказала, що не спеціально, адже їх так виховували", - каже співачка.

Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Це вже нездорова історія": Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, чи були в нього службові романи на знімальних майданчиках
04 листопада 2025, 02:50
"Він не хворів": вдова засновника Green Grey Дизеля зізналась, що смерть чоловіка стала для неї шоком
04 листопада 2025, 01:50
"Мама каже "Нащо тобі чоловік": акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи готова вона після розлучення до нового шлюбу та дітей
04 листопада 2025, 00:50
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
05 листопада 2025, 08:40
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
05 листопада 2025, 08:39
Удари ворога по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів
05 листопада 2025, 08:26
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
05 листопада 2025, 08:18
Росіяни готують порт у Маріуполі до приймання військових катерів – Андрющенко
05 листопада 2025, 08:15
Мережа незаконних АЗС на Одещині: суд виніс вирок у справі
05 листопада 2025, 08:10
Росіяни атакували у Миколаєві промислову інфраструктуру
05 листопада 2025, 07:58
Дев’ятеро постраждалих у ДТП з автобусом на Житомирщині: поліція завершила розслідування
05 листопада 2025, 07:47
У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон: до 11 листопада підключать житлові будинки
05 листопада 2025, 07:45
На Кіровоградщині знищили бойові частини ворожих дронів: серед них – термобаричний заряд
05 листопада 2025, 07:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »