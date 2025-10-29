Фото з відкритих джерел

Популярний український артист EL Кравчук розповів, які у нього заробітки. За його словами, він не дуже економна людина

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співак відверто сказав, що на місяць може заробити 7 тисяч доларів. За актуальним курсом Національного банку це приблизно 300 тисяч гривень. Водночас EL Кравчук не приховує, що він не любить економити.

За його словами, він витрачає гроші на їжу, житло, різноманітні дрібнички, транспорт, допомогу Збройним силам України. При цьому він не приховує, що може віддати останні гроші заради нового сценічного костюму.

Довідка. EL Кравчук (Андрій Вікторович Остапенко) - український співак, актор, композитор. З 2014 року спрямував творчу діяльність на культурну підтримку жителів Луганської та Донецької областей. Зокрема, це були концерти для військових та цивільних. Від військових він отримав позивний "Прометей".

У 2022 році артист теж продовжив проводити концерти на підтримку військових та цивільних. Зараз активно випускає пісні — і новий матеріал, і переклади старих хітів.