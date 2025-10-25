14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
21:55  24 октября
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
18:31  24 октября
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 01:50

Юморист Яна Глущенко рассказала, сколько денег она тратит на образование своего сына

25 октября 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сейчас сыну актрисы Яны Глущенко 8 лет. Он учится в частной школе, где, по словам артистки, есть все для комфорта детей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Яна Глущенко рассказала, что семья специально искала заведение, которое было бы рядом с домом и имело современное укрытие. Ей хотелось, чтобы даже во время воздушной тревоги в школе не останавливали учебу. В результате актриса подобрала сыну частную школу.

Учеба стоит 30 тысяч гривен в месяц. Актриса рассказала, что в эту сумму входит: полный день, пятиразовое питание, кружки и даже возможность остаться после уроков. То есть ребенок почти весь день проводит в школе.

По словам артистки, укрытие в этой школе так устроено, что дети могут не прерывать обучение даже в критической ситуации.

Справк.. Яна Глущенко – украинская актриса, юмористка. Бывшая участница "Дизель студио". В 2017 году вышла замуж за Олега Збращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). В октябре того же года у них родился сын Тамерлан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50
Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь
24 октября 2025, 01:30
"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Какой замечательный паренек": певица Оля Полякова призналась, как зарабатывает на жизнь муж ее дочери
25 октября 2025, 01:30
Ведущая Леся Никитюк призналась, где на самом деле она нашла своего любимого Дмитрия Бабчука: познакомились не вживую
25 октября 2025, 00:50
Украина увеличила импорт риса: сумма превысила 40 тысяч долларов
25 октября 2025, 00:30
В Украине подорожала популярная ягода: что произошло на рынке и почему производители недовольны
24 октября 2025, 23:30
В Украине продолжают дорожать помидоры: сколько стоит килограмм в супермаркетах
24 октября 2025, 23:00
У автовокзала Днепра нашли человеческие останки: стало известно, что там было раньше
24 октября 2025, 22:40
В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах
24 октября 2025, 22:20
Попытка побега за $25 тысяч закончилась ДТП на границе с Молдовой: 7 мужчин в BMW X5 попали в больницу
24 октября 2025, 21:55
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »