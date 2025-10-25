Фото из открытых источников

Сейчас сыну актрисы Яны Глущенко 8 лет. Он учится в частной школе, где, по словам артистки, есть все для комфорта детей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Яна Глущенко рассказала, что семья специально искала заведение, которое было бы рядом с домом и имело современное укрытие. Ей хотелось, чтобы даже во время воздушной тревоги в школе не останавливали учебу. В результате актриса подобрала сыну частную школу.

Учеба стоит 30 тысяч гривен в месяц. Актриса рассказала, что в эту сумму входит: полный день, пятиразовое питание, кружки и даже возможность остаться после уроков. То есть ребенок почти весь день проводит в школе.

По словам артистки, укрытие в этой школе так устроено, что дети могут не прерывать обучение даже в критической ситуации.

Справк.. Яна Глущенко – украинская актриса, юмористка. Бывшая участница "Дизель студио". В 2017 году вышла замуж за Олега Збращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). В октябре того же года у них родился сын Тамерлан.