25 жовтня 2025, 01:50

Гумористка Яна Глущенко розповіла, скільки грошей вона витрачає на освіту свого сина

25 жовтня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Зараз сину акторки Яни Глущенко 8 років. Він навчається у приватній школі, де, за словами артистки, є все для комфорту дітей

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Яна Глущенко розповіла, що родина спеціально шукала заклад, який був би поруч з домом та мав сучасне укриття. Їй хотілось, щоб навіть під час повітряної тривоги в школі не зупиняли навчання. В результаті акторка підібрала сину приватну школу.

Навчання коштує 30 тисяч гривень на місяць. Акторка розповіла, що в цю суму входить: повний день, п’ятиразове харчування, гуртки й навіть можливість залишитися після уроків. Тобто, дитина майже весь день проводить в школі.

За словами артистки, укриття в цій школі облаштоване так, що діти можуть не переривати навчання навіть у критичній ситуації.

Довідка. Яна Глущенко — українська акторка, гумористка. Колишня учасниця "Дизель студіо". У 2017 році одружилась з Олегом Збращуком (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). У жовтні того ж року в них народився син Тамерлан.

