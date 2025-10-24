Фото з відкритих джерел

Нещодавно танцівниця розповідала, що побудувала з чоловіком з нуля будинок за понад 200 тисяч доларів. Тепер вона зізналась, які джерела доходу вона має

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, зараз вона є викладачем у різних танцювальних студіях. При цьому Ілона Гвозльова працює в Київському національному університеті культури і мистецтв, де веде дисципліну "Мистецтво балетмейстера".

"Танці – це класно, але враховуючи вік, фізичні можливості – ну ти не будеш на сцені танцювати все життя. Я розумію, що через рух, пропрацювання емоцій, аналіз психологічного портрета можна допомагати людям і переходити з танців в арттерапію. Я ставлю людині завдання, а вона за допомогою тілесних практик намагається його вирішити. Ми не просто розмовляємо. Я показую рухи, направляю. Танці допомагають пропрацювати стрес, тривогу, комплекси, невпевненість", - каже артистка, проте конкретні цифри щодо зарплати вирішила не називати.

Довідка. Ілона Гвоздьова — українська танцюристка та хореографка. Багатьом глядачам вона відома за шоу "Танцюють всі". Також вона брала участь у шоу "Танці з зірками". Танцівниця заміжня: виховує дочку Валерію та сина Домініка.