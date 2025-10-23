08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23:26  22 жовтня
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
23 жовтня 2025, 00:30

Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках

23 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Артистка кілька разів переносила зйомки відео, бо щоразу ставалась якась біда. Зокрема, Lida Lee потрапляла в ДТП

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Артистка згадує, що першого разу на зйомках в неї сталась підозра на апендицит. Згодом вона потрапила в жорстку ДТП. Співачці довелось чекати, доки її стан стабілізується перед тим, як знову повертатися до роботи.

"За два дні до знімань я потрапляю в жорстку ДТП. Викликали швидку, бо була хлистова травма. Мені стало зле, і мені одягнули оцей нашийник. Мені лікар сказав, що місяць ніякого навантаження: "Ти не крутиш головою і два тижні ходиш в цьому нашийнику, а потім обережно знімаєш, бо будуть наслідки", - згадує співачка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
