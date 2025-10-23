Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Артистка згадує, що першого разу на зйомках в неї сталась підозра на апендицит. Згодом вона потрапила в жорстку ДТП. Співачці довелось чекати, доки її стан стабілізується перед тим, як знову повертатися до роботи.

"За два дні до знімань я потрапляю в жорстку ДТП. Викликали швидку, бо була хлистова травма. Мені стало зле, і мені одягнули оцей нашийник. Мені лікар сказав, що місяць ніякого навантаження: "Ти не крутиш головою і два тижні ходиш в цьому нашийнику, а потім обережно знімаєш, бо будуть наслідки", - згадує співачка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.