23 жовтня 2025, 00:50

Музикант Андрій Хливнюк розпоів, як вплинула служба на його психічне здоров'я

23 жовтня 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Лідер гурту "Бумбокс" після початку повномасштабної війни долучився до війська. Він відверто розповів, які має ментальні проблеми

Про це артист розповів у "Цейво подкаст", передає RegioNews.

Артист зізнався, що він страждає через комплекс уцілілого. На його думку, це відчуття притаманне зараз багатьом українцям. Андрій Хливнюк зазначив, що багато з його побратимів уже немає в живих. Він зізнався, що часто думає, що він міг зробити більше, і такі думки здатні "занурити в темний ліс".

"Тут меседж — це комплекс вцілілого. Він і мені притаманний, бо, на жаль, я маю такий досвід. Не всі наші побратими й посестри живі. І це відчуття знайоме мільйонам людей", - каже артист.

Довідка. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Андрій Хливнюк почав військову службу. 26 березня артист потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення. Уже невдовзі, 2 квітня, він повернувся на військову службу. У 2023 році артист став командиром своєї групи аеророзвідки.

