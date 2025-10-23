Музикант Андрій Хливнюк розпоів, як вплинула служба на його психічне здоров'я
Лідер гурту "Бумбокс" після початку повномасштабної війни долучився до війська. Він відверто розповів, які має ментальні проблеми
Про це артист розповів у "Цейво подкаст", передає RegioNews.
Артист зізнався, що він страждає через комплекс уцілілого. На його думку, це відчуття притаманне зараз багатьом українцям. Андрій Хливнюк зазначив, що багато з його побратимів уже немає в живих. Він зізнався, що часто думає, що він міг зробити більше, і такі думки здатні "занурити в темний ліс".
"Тут меседж — це комплекс вцілілого. Він і мені притаманний, бо, на жаль, я маю такий досвід. Не всі наші побратими й посестри живі. І це відчуття знайоме мільйонам людей", - каже артист.
Довідка. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Андрій Хливнюк почав військову службу. 26 березня артист потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення. Уже невдовзі, 2 квітня, він повернувся на військову службу. У 2023 році артист став командиром своєї групи аеророзвідки.