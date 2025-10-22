Фото з відкритих джерел

Відома акторка Катерина Кузнецова, як і багато людей, стикалась з тиском суспільства щодо шлюбу. Зараз артистці 38 років, і вона не має чоловіка та дітей

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами акторки, вона не страждає через те, що не має дітей або чоловіка. Вона додала, що їй хочеться посміхатися, коли вона чує фразу про те, що "суспільство тисне", бо суспільство не має на це право.

"Це абсолютно протиприродна історія. Якщо вам комфортно у своєму статусі – чудово! Якщо ні – це теж ок, але не треба під тиском "вже час" виходити заміж за "абикого" та народжувати. Бо потім можна прокинутися поруч із людиною, яку не кохаєш, і зрозуміти, що просто поспішила, зробила це не в той час", - каже Катерина Кузнецова.

Вона додала, що життя не є змаганням, і в кожної людини свій темп та сценарій щастя.

Нагадаємо, у 2014 році вона вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.