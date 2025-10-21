20:15  20 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль

Фото з відкритих джерел
Українська співачка Наталія Могілевська зіткнулась з небезпечним інцидентом під час зйомок. На артистку впала важка технічна конструкція

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Під час зйомок кліпу на артистку впала важка техніка. Це був комунікатор, який зачепив Могилевській плече та голову. Зірка також іронічно сказала, що впав саме комунікатор, але, мовляв, все одно всі будуть казати рояль, тому і вона повідомила, що "впав рояль".

"Знімання нового пісні для вас. Впав рояль. Викликали швидку… Жоден рояль не постраждав! До речі, це не рояль, а комунікатор, але я знаю, що все одно всі будуть говорити "рояль", - каже артистка.

Могилевська також зізналась, що злякалась. Однак, на щастя, все обійшлось без серйозних травм. Вона подякувала прихильникам за підтримку. Співачка також зауважила, що навіть в таких ситуаціях вона намагається зберігати свою артистичність.

Нагадаємо, співачка зараз живе з коханим на ім'я Валентин. Могилевська розповідала, що чоловік не хоче бути публічним, тому вона не показує його обличчя. На початку повномасштабної війни вони вдочерили двох дітей: це дві сестри Мішель і Софія.

