Між Іриною Федишин та MELOVIN давно є конфлікт. Це сталось через те, що співачка розкритикувала представників ЛГБТ, що обурило артиста

Про це артистка розповіла в коментарі "Ближче до зірок", передає RegioNews.

На думку Ірини Федишин, реакція MELOVIN, на її думку, не є прикладом толерантного ставлення. Вона додала, що вона не засуджує представників ЛГБТ, але їй дуже важко їх зрозуміти. При цьому артистка відхиляє ідею того, що її сини колись можуть зробити камінг-аут.

MELOVIN, за словами артистки, дуже критично висловився щодо її волонтерської діяльності. Вона навіть хотіла подавати до суду, проте спочатку вирішили все з'ясувати особисто. Дзвонив співаку чоловік та продюсер Ірини Віталій Човник.

"Чоловік вирішив йому подзвонити. Каже: "Ви так висловилися - з чого ви взяли ці аргументи?". Він відповідає: "Ой, та ні, то я десь чув давно. Віталій каже: "Ну ви ж розумієте, що ви підриваєте нашу волонтерську діяльність, як це так?". І він просто взяв і кинув трубку та більше не відповідав", - розповіла Федишин.

Нагадаємо, ще у 2022 році в одному з інтерв'ю співачка сказала, що вважає представників ЛГБТ грішниками. Також вона зазначила, що їй було складно оцінювати учасників "Євробачення 2022" (Ірина була в журі), бо там багато представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього співак Меловін відреагував на такі висловлювання.