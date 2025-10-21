20:15  20 жовтня
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей
18:59  20 жовтня
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
21 жовтня 2025, 00:30

Акторка Анна Саліванчук розповіла, чи спілкується її колишній чоловік з дітьми та чи платить аліменти

21 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Не так давно Анна Саліванчук розійшлась зі своїм чоловіком. У шлюбі народились двоє синів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, вона та її чоловік не мають жодного договору про те, що вони не мають право обговорювати розлучення публічно. Ніхто нічого не обіцяв, і такі документи ніхто не підписував.

Анна Саліванчук зауважила, що вже понад рік не бачила колишнього чоловіка. З дітьми Олександр тримає зв'язок. 5-річний Микита та 10-річний Гліб мають телефон. Що стосується аліментів, акторка сказала, що краще "промовчить".

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
