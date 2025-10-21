Фото з відкритих джерел

Не так давно Анна Саліванчук розійшлась зі своїм чоловіком. У шлюбі народились двоє синів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артистки, вона та її чоловік не мають жодного договору про те, що вони не мають право обговорювати розлучення публічно. Ніхто нічого не обіцяв, і такі документи ніхто не підписував.

Анна Саліванчук зауважила, що вже понад рік не бачила колишнього чоловіка. З дітьми Олександр тримає зв'язок. 5-річний Микита та 10-річний Гліб мають телефон. Що стосується аліментів, акторка сказала, що краще "промовчить".

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.