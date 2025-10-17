Фото з відкритих джерел

Скандальний співак Іван Дорн розповів, які капітали має в Україні. За його словами, він також вкладає гроші

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

З початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн живе за кордоном. При цьому в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю він розповів, що заробляє на роялті, виступах, корпоративах. Крім того, його дружина добре заробляє.

"Живу на власні кошти. Я заробляю корпоративами, фестивалями, роялті. У мене заробляє дружина, іноді я живу на її гроші. Вона дизайнерка інтер'єрів", - каже співак.

Він також зазначив, що вкладає гроші в Україні. Йдеться про нерухомість, акції українських компаній.

"Я бачу в цьому користь і паралельно пишаюся, що це ще й віра в Україну", - наголосив Дорн.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн засудив російську агресію. Згодом він перейшов на українську мову та активно робив дописи в соцмережах про злочини росіян. Проте потім він припинив публікувати новини про війну, знову перейшов на російську мову, і готується випускати новий альбом з російськомовними піснями.