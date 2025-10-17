01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 01:30

Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні

17 жовтня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Скандальний співак Іван Дорн розповів, які капітали має в Україні. За його словами, він також вкладає гроші

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

З початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн живе за кордоном. При цьому в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю він розповів, що заробляє на роялті, виступах, корпоративах. Крім того, його дружина добре заробляє.

"Живу на власні кошти. Я заробляю корпоративами, фестивалями, роялті. У мене заробляє дружина, іноді я живу на її гроші. Вона дизайнерка інтер'єрів", - каже співак.

Він також зазначив, що вкладає гроші в Україні. Йдеться про нерухомість, акції українських компаній.

"Я бачу в цьому користь і паралельно пишаюся, що це ще й віра в Україну", - наголосив Дорн.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн засудив російську агресію. Згодом він перейшов на українську мову та активно робив дописи в соцмережах про злочини росіян. Проте потім він припинив публікувати новини про війну, знову перейшов на російську мову, і готується випускати новий альбом з російськомовними піснями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Шахраї обікрали відому українську блогерку на понад 6 мільйонів
16 жовтня 2025, 00:30
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 01:30
Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони
17 жовтня 2025, 09:15
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч
17 жовтня 2025, 08:39
На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000
17 жовтня 2025, 08:19
Трикутник Трамп-Путін-Зеленський: що стоїть за переговорами
17 жовтня 2025, 08:08
Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років
17 жовтня 2025, 07:52
Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом
17 жовтня 2025, 07:37
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
17 жовтня 2025, 06:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »