Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
В Украине идет потепление до +15 градусов
Мошенники обворовали известную украинскую блогершу более чем на 6 миллионов

Фото из открытых источников
Известная блогерша Ксюша Манекен рассказала, что ее бренд одежды обманули аферисты. Речь идет о сумме около 150 тысяч долларов

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам блогерши, она хотела снять определенную сумму со счета. Это они планировали сделать с помощью сотрудника Монобанка, клиенткой которого является. В банке вся коммуникация осуществляется через телеграмм-бот, поэтому Ксюша нашла его в приложении, но он оказался подставным.

"Я нажала кнопку "старт" и мне написали, что со мной свяжется менеджер. Мне позвонили, я описала свой вопрос, менеджер сказал: "Да, конечно, вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, но я вижу в вашем приложении какую-то ошибку. Его нужно переустановить. Сейчас вам поступите сообщение, вы нажмете "согласно", и мы его потом переустановим", – рассказала Ксюша Манекен.

По словам блогерши, она не называла свой номер счета или пароль. Однако мошенники через браузер, имея номер телефона, смогли зайти в личный кабинет.

"То есть я пустила их как доверенное устройство. Менеджер говорит мне: "Все, будем чинить этот баг, можете удалять приложение, мы его переустановим". Я удаляю, и в этот момент с моего ФЛП начинают снимать средства", - поделилась она своей историей.

Справка. Ксюша Манекен — популярная украинская блогерша. В прошлом она работала в эскорте. В этой сфере она была четыре года, посещая разные страны и сопровождая арабских шейхов и украинских олигархов. Теперь эскорт остался в прошлом. Сегодня девушка занимается развитием своего блога, фотографией, а также своим бизнесом – брачным агентством.

